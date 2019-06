Academias são revitalizadas na base do improviso e de sobra

Os moradores do loteamento Turisparque estão sem ATI (Academia da Terceira Idade) há mais de um ano. De acordo com a autônoma Neuza Maria Holzschuh, vândalos destruíram o espaço. Dos oito aparelhos instalados, cinco estão estragados. A placa que indica o funcionamento e o uso correto dos aparelhos nem existe mais.

Neuza mora em frente à ATI e conta que, quando a academia foi instalada, há cerca de três anos, o movimento era grande. “No verão, muitas mulheres vinham fazer exercício, às vezes até faltava aparelho”.

Ela também praticava exercícios no local e por isso lamenta a situação atual: “Eu frequentava a ATI três vezes por semana. Era um ótimo lugar para a comunidade”.

O problema é que a situação não é exclusiva da ATI do Turisparque. Em toda a cidade, ao menos 17 academias precisam de manutenção. Entre elas estão as dos Bairros Morumbi, Claudete e Lago Azul e até estruturas na área rural, como nos distritos de Sede Alvorada e São Salvador.

Recursos que sobraram

Gerente de espaços esportivos da Prefeitura de Cascavel, Josias de Souza explica que as academias estão sendo revitalizadas aos poucos, com materiais que sobraram de obras feitas em espaços da Secretaria de Esportes. Das 60 academias que existem no Município, mais de 40 foram revitalizadas, garante Josias, a exemplo da Praça Wilson Joffre.

Nessa ATI (Academia da Terceira Idade) é possível ver onde os aparelhos foram soldados. Em um deles, as barras de apoio das mãos têm tamanhos diferentes entre os lados direito e esquerdo.

“Eu montei uma equipe e nós visitamos todas as academias, fizemos relatórios e estamos arrumando conforme conseguimos. Nós usamos tintas que sobraram de obras anteriores e em algumas ATIs fizemos a solda dos aparelhos com pedaços de outras academias”, conta Josias.

Segundo ele, a academia do Turisparque está na lista para ser revitalizada “em breve”, mas não sabe precisar quando.

Novas academias

O gerente de espaços esportivos, Josias de Souza, conta que 24 academias foram adquiridas pelo Município de Cascavel e cinco delas foram instaladas na Unioeste, na Colônia Melissa, no Loteamento Colonial, no Jardim Pinheiros e na Avenida Barão do Rio Branco. Segundo ele, os locais de instalação das 19 restantes ainda não foram definidos.

Reportagem: Milena Lemes