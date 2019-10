Abertas inscrições para curso de Guarda-vidas Civil

O Corpo de Bombeiros do Paraná por meio do 9º Grupamento de Bombeiros, informa que estão abertas as inscrições para o Curso de Capacitação de Guarda-vidas Civil Costa Extremo Oeste. O curso terá como objetivo treinar voluntários civis que atuarão em parceria com os Guarda-Vidas Militares, na Região da Costa Extremo Oeste, que vai de Foz do Iguaçu até Santa Helena durante a Temporada da Operação Verão 2019/2020.

O candidato precisa ter entre 18 e 40 anos e estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. Para se inscrever, o interessado deverá, também, estar em boas condições de saúde e ser considerado apto nos seguintes testes físicos:

PROVA DE EXPLOSÃO – nadar 200 metros em estilo livre, no menor tempo possível; e

PROVA DE RESISTÊNCIA (AQUATHLON) – correr 500 metros, nadar 500 metros e correr 500 metros no menor tempo possível.

O curso será realizado em Foz do Iguaçu, no Centro de Treinamento Aquático (Rua Linhares, 47, Jardim Santa Rosa) e no Posto de Bombeiros Vila A (Rua Guará, 374, Vila A) com eventuais práticas em balneários da região. SE FORMADOS, os voluntários receberão durante o período de Operação Verão: Uniforme, Seguro de Vida, Ajuda de Custo e terá ainda como vantagem a certificação/habilitação para realizar serviços de prevenção aquática concedida pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, podendo ser computadas como horas extras curriculares.

Maiores informações no site:

http://www.bombeiros.pr.gov.br/9GB