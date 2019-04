ABC-RN estreia com vitória sobre o Náutico em Natal

O ABC-RN largou bem no Campeonato Brasileiro Série C 2019. Na noite deste domingo (28), o Alvinegro recebeu o Náutico-PE no Frasqueirão, em Natal, e venceu por 2 a 0. Com o triunfo na estreia, o time abecedista divide a liderança do Grupo A com Sampaio Corrêa-MA e Imperatriz-MA.

Em casa, o ABC controlou as ações da partida e criou as principais chances de gol. Ainda no primeiro tempo, o Alvinegro saiu na frente. Aos 24 minutos, após triangulação, Anderson Rosa driblou o goleiro e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o time abecedista definiu o marcador por 2 a 0 aos 15 minutos. Oportunista, Rodrigo Rodrigues pegou o corte parcial da defesa e sacramentou a vitória por 2 a 0.