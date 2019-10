A decoração pode ajudar a melhorar as energias do seu lar

Em algum momento da vida as pessoas sentem que estão precisando de mais força, coragem e sabedoria para enfrentar seus problemas. E muitas vezes elas buscam restabelecer suas energias nos próprios ambientes de casa.

Isto explica porque dão tanta importância a pequenos itens nas decorações; porque se preocupam em escolher bem os mínimos detalhes, como cômodas, mesinhas laterais e outros.

Bem, de fato, é complicado compreender como um lar bem decorado pode influenciar nas energias de uma pessoa, de forma a transformar o jeito como ela age e aceita as coisas do mundo. Mas especialistas em harmonização de ambientes garantem que isto é possível.

Se por acaso você está inclinado a melhorar o visual de sua casa, que tal começar pelo quarto, por exemplo? Crie uma decoração mística para os cantos mais especiais de seu imóvel. Revigore a atmosfera de todos os cômodos que quiser e melhore o fluxo energético do imóvel seguindo nossas dicas.

Um lar deve ser um refúgio, um lugar para encontrar-se e reencontrar-se com a própria alma. Se a pessoa não se sente bem dentro de casa é porque algo está errado.

A decoração de interiores pode não estar como devia e, assim, gerar sensações e sentimentos ruins em quem frequenta os ambientes. Mas é possível restabelecer este bem estar, basta realizar algumas alterações nos espaços físicos do imóvel. Uma decoração mística é aquela que emite boas vibrações, que faz as pessoas se sentirem bem.

Só que tem gente que acredita que este efeito só possa ser obtido se os planejadores de ambientes seguirem certas tradições desenvolvidas há séculos atrás e transmitidas por muitas gerações. Como exemplo tem-se as ciências do Feng Shui, da China, e do Vastu Shastra, da Índia.Agora, neste texto não se falará em regras de ciências milenares – até porque regras não combinam com misticismo.

Uma decoração mística pode apresentar em seu contexto muitos detalhes de propriedades espirituais. É normal que os planejadores de interiores optem por utilizar nos cenários artigos que remetem ao divino e a um mundo onde poderia estar guardado o segredo da origem humana. Isto porque muita gente acredita que é nesta conexão, nesta verdade, que se acharia a saúde, a serenidade, a felicidade e a paz plena.

Este processo de autoconhecimento, como uma espécie de retorno às origens, é muito positivo para as pessoas. Agora, ativar as boas energias dos ambientes não é algo que deva ser baseado só em crenças espiritualistas.

Por tudo isto, numa decoração mística, é comum se ver a presença de esculturas remetendo a imagens de santos, de Jesus, de Ganesha ou de Buda.Também é interessante ter nos cômodos as figuras de anjos e de outros símbolos de proteção e de força, como filtro dos sonhos, pendentes com estrelas e pequenos elefantes.