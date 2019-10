62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná se encerra neste domingo

A 62ª edição dos Japs (Jogos Abertos do Paraná), Divisão A, serão encerrada neste domingo (20) em Toledo. Handebol, futsal, futebol, voleibol e basquetebol têm disputas em andamento e nesta sexta-feira (18) começam a bocha e o bolão. No sábado (19) será a vez do caratê, enquanto no último terá início o tiro com arco, modalidade de demonstração que não vai somar pontos para a classificação geral. Na classificação geral, Cascavel briga na quinta colocação, tendo Ponta Grossa e Campo Mourão como maiores concorrentes. Já Maringá e Londrina disputam o título geral, com Toledo e Foz do Iguaçu na disputa pelo terceiro lugar.