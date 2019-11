5 mil lojas de Cidade do Leste aderem ao Blak Friday 2019

Foz do Iguaçu – Cerca de 5 mil lojas de Cidade do Leste aderiram à Black Friday, informou a agência de notícias do governo paraguaio IP. A feira de descontos começa nesta quinta-feira (14) e segue até domingo (17).

Além de esquentar o comércio, a ideia é promover o destino Cidade do Leste: seus atrativos naturais, a infraestrutura hoteleira e a gastronomia.

A ministra de Turismo, Sofía Montiel, diz que o turista pode “aproveitar os preços baixos e desfrutar os atrativos turísticos, as delícias gastronômicas e a hospitalidade que caracteriza os esteños [moradores da cidade]”.

Segundo a ministra, a área de comércio contará com uma grande infraestrutura de segurança e comodidade para os visitantes. Várias ruas ficarão exclusivas para o pedestre, haverá pontos de hidratação gratuita e voluntários à disposição para orientar os turistas.

A Black Friday é organizada pela Câmara de Comércio e Serviços de Cidade do Leste e tem apoio do governo nacional e do governo de Alto Paraná, do Ministério do Turismo, da Prefeitura de Cidade do Leste, da Guarda Nacional, da Cruz Vermelha Paraguaia, dos bombeiros voluntários e do Codeleste (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ciudad del Este.