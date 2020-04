5 dicas para organização do home office

Com a pandemia do coronavírus, muitas empresas adotaram o trabalho remoto como medida preventiva para proteger os colaboradores. Com o aumento do número de pessoas trabalhando em casa, cresceu também o interesse da população pelo assunto: no dia 19 de março, segundo o Google Trends, serviço que monitora buscas na internet, o termo home office atingiu o pico de popularidade em buscas realizadas no mundo todo. Para manter a produtividade, entretanto, profissionais menos acostumados com essa rotina precisam estar atentos e seguir algumas dicas importantes.

Para apoiar quem está trabalhando em casa durante a crise, algumas companhias de tecnologia liberaram o uso gratuito de ferramentas que podem ajudar equipes e profissionais de qualquer empresa a gerenciar o trabalho, como: Hangouts Meet, Zoom Meetings, Webex e Microsoft Teams, para videoconferências; e Trello e WeTransfer, para a organização das tarefas.

Segundo o professor e diretor da Unopar Cascavel, José Rodrigues Macedo, a produtividade no trabalho em casa depende, entre outros pontos, do comprometimento do profissional. “Se as ferramentas de informação e comunicação forem utilizadas de forma correta e o profissional estiver focado nas atividades que precisa desempenhar, a qualidade do trabalho a distância pode se manter a mesma do presencial”, afirma.

Confira abaixo algumas dicas do diretor para tornar a rotina produtiva:

Planejamento: organizar a agenda e planejar as tarefas por ordem de prioridade;

Disciplina: estipular horários e padrão de comportamentos, como, por exemplo, evitar trabalhar de pijamas;

Comunicação: dar preferência às reuniões online, ligações telefônicas, utilização de aplicativos de envio de mensagens ou outras formas que aproximem as pessoas e equipes;

Ambiente adequado: ter um espaço específico para o trabalho, com iluminação adequada e circulação de ar; utilizar uma cadeira confortável e notebook em altura correta para não prejudicar a coluna; manter a mesa organizada e limpa;

Traçar metas pessoais: estipule um tempo para cada atividade e mantenha o foco, retirando do ambiente de trabalho tudo o que puder causar distrações.

IMPORTANTE!

Qualquer processo de mudança exige adaptação e traz desafios inesperados. “A dica final é paciência. Encontre uma rotina que funcione, tanto para você quanto para a sua empresa. Lembrando que o mais importante é desenvolver a disciplina”, completa José Rodrigues.

