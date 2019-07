5 destinos paranaenses para curtir a natureza com crianças

Férias e dias de folga são perfeitos para tirar as crianças de casa e programar atividades ao ar livre, em contato com a natureza. De acordo com o doutor em Educação, pós-doutor no departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo (USP) e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Marcos Sorrentino, o contato com o meio ambiente desde a infância traz inúmeros benefícios para a vida adulta e, para aproveitá-lo da melhor maneira, é preciso desacelerar.

“Em geral, o contato com a natureza cria condições para que as crianças tenham momentos mais lentos, de contemplação e observação. As crianças, assim como os jovens e até os adultos, precisam reaprender a usufruir momentos com a natureza, deixando de lado esse modo de vida acelerado a que somos expostos na nossa sociedade”, ressalta.

O Paraná tem ótimas opções de áreas naturais que podem ser aproveitados por toda a família. Conheça cinco opções de passeios inesquecíveis.

1. Parque Estadual de Vila Velha

Localizado no município de Ponta Grossa, a 95 quilômetros de Curitiba, o parque é famoso pelas formações rochosas em vários formatos, como a taça e o camelo, mas a Unidade de Conservação também possui outras atrações, como as Furnas e a Lagoa Dourada, que fica com essa coloração a partir do reflexo do sol. O parque tem mais de 3 mil hectares, é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e foi criado em 1953 para conservar as formações de arenito e a vegetação nativa da região. No local, já foram encontradas espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. O parque, que passou por revitalização recente, possui trilhas para os passeios, que são acompanhados por guias. O local também possui lanchonete, centro de visitantes, estacionamento e loja de souvenirs.

Horário de visitação: das 8h30 às 15h30, de quarta à segunda-feira. A permanência no local é permitida até as 17h30. O parque fecha ao atingir a capacidade máxima de 800 pessoas.

Ingresso: R$ 28 por pessoa (o valor contempla a taxa do guia e ingresso para os Arenitos, Lagoa Dourada e Furnas)

Contato: (42) 98417-2323 e (42) 99943-0582, das 13h30 às 17h30

2. Buraco do Padre

Outro destino em Ponta Grossa que chama a atenção pela beleza natural é o Buraco do Padre. Localizado no distrito de Itaiacoca, o local tem como principal atração uma furna formada pela junção de falhas geológicas e aberturas nas rochas arenosas, onde é possível ver uma cachoeira com mais de 30 metros de altura. Acessando a Trilha do Favo, de dificuldade média, os visitantes também podem conhecer o topo da Furna e uma piscina natural. O Buraco do Padre está dentro de uma área particular contemplada pelo Parque Nacional dos Campos Gerais, criado em 2006, e considerado a maior área de Floresta com Araucárias protegida do mundo. O local possui playground e um café, que funciona nos finais de semana. A trilha principal é feita por uma passarela com fácil acesso a portadores de necessidades especiais.

Horário de visitação: das 9 às 17 horas, de quarta a domingo. Saída obrigatória dos visitantes até as 19 horas.

Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Para a Trilha do Favo é necessário pagar uma taxa de conservação de R$20.

Contato: (42) 3220-1814

3. Reserva Natural Salto Morato

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) localizada em Guaraqueçaba (PR), litoral Norte do estado, a Reserva Natural Salto Morato faz parte do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do Brasil, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. No local, aberto à visitação desde 1996, já foram registradas mais de 320 espécies de aves, algumas ameaçadas de extinção. Os principais atrativos turísticos da Reserva, mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, são a queda d’água de cerca de 100 metros de altura que dá nome à área e uma figueira centenária que forma uma ponte viva sobre o Rio do Engenho. O acesso aos dois pontos é feito por trilhas demarcadas com painéis interpretativos e sinalização.

Horário de visitação: de terça-feira a domingo e feriados, das 8h30 às 16 horas

Ingresso: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A entrada é gratuita para os moradores de Guaraqueçaba, menores de 10 anos e maiores de 60 anos.

Contato: (41) 3375-9671 e (41) 98827-4137 (WhatsApp)

4. Parque Nacional do Iguaçu

Um dos locais mais famosos e visitados do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939 e abriga as Cataratas do Iguaçu, formadas pelas quedas do Rio Iguaçu. São 19 saltos principais, cinco do lado brasileiro. Além de apreciar uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, o visitante também pode conhecer outras atrações do parque, como a Trilha do Poço Preto, realizada com guias bilíngues que explicam a diversidade biológica do parque. Um dos destaques do caminho é a Lagoa do Jacaré. Os nove quilômetros da trilha podem ser feitos a pé, de bicicleta ou com carro elétrico. O Parque ainda possui outras atrações, como a Trilha das Bananeiras e o radical Macuco Safari.

Horário de visitação: diariamente, das 9 às 17 horas

Ingresso: R$ 70 (entrada integral, a partir de 12 anos). Brasileiros pagam R$ 41 (a partir de 12 anos). Crianças de 2 a 11 anos e idosos acima de 60 anos pagam R$ 11.

Contato: (45) 3521-4400

5. Parque Estadual do Guartelá

Localizado em Tibagi, na região dos Campos Gerais, o parque foi criado em 1992 e abriga o Cânion do Rio Iapó, sexto maior do mundo em extensão e o único que mantém a vegetação nativa. No local, existe um mirante que pode ser visitado a partir de uma caminhada pela trilha básica do parque, onde também é possível conhecer a Cachoeira da Ponte de Pedra e os Panelões do Sumidouro, formações de piscinas naturais onde é permitido tomar banho. O parque também possui uma opção de trilha mais completa, que permite conhecer as pinturas rupestres do local. Essa segunda trilha tem pouco mais de 7 quilômetros e é feita somente com guia autorizado pelo parque.

Horário de visitação: das 9 horas às 16h30, de quarta-feira a domingo e feriados nacionais.

Ingresso: A entrada no parque para a realização da trilha básica é de graça. Para a trilha com pinturas rupestres, é necessário a contratação de um guia em uma agência de turismo local

Contato: (42) 3916-2150