3 tendências de calçados para o inverno 2019

Quando falamos em inverno, qual calçado nos vêm à mente? Botas, certo?! Sim, para a maioria das pessoas este ainda é o tipo de calçado ideal para enfrentar os três meses de temperatura mais baixas. No entanto, o mundo da moda revoluciona mais uma vez, e apresenta as tendências para cobrir e aquecer os pés neste inverno 2019. Confira:

Botas, sim! Não é que as botas perderam seu charme ou a preferência da população. Pelo contrário! Diversos modelos estão chegando no mercado e é preciso conhecê-los para se apaixonar. Os que mais se destacam para este inverno são as coloridas, especialmente, as botas brancas! Além disso, os modelos conhecidos como Western, com bico fino e salto quadrado (tipo montaria) também estão em alta, e podem ser facilmente encontradas.

Mules no inverno. Os mules ganharam o coração do Brasil nas últimas estações. A principal característica deste calçado é, de fato, sua versatilidade e modernidade. Fechado na parte da frente, e aberto atrás, os mules tendência para o inverno 2019 são aqueles com estampas em animal print com destaque para: onça, leopardo e cobra. Essa opção é especialmente válida para quem aproveita a estação para abusar das meias coloridas, garantindo looks ainda mais diferenciados e elegantes.

Tênis, sempre! Convenhamos, os tênis são perfeitos para qualquer estação do ano. No inverno, então, aquecem os pés com propriedade, além de garantir passadas confortáveis. Mas, quando falamos em moda, nada é tão simples ou “quadradinho”. Nesse sentido, sabe quem permanece em alta entre os tênis femininos: os chunky sneakers, aqueles modelos maiores que também são chamados de ugly shoes. O uso dessas opções de tênis é sucesso garantido para os próximos meses, especialmente, quando combinados com looks inspiração dos amantes da moda.