2020: O que esperar do ano do rato

Prepare-se para um novo momento. O ano de 2020 será acolhedor e divertido, repleto de momentos de descontração e bom-humor com as amigas. Isso é o que diz o horóscopo chinês, uma vez que está chegando o ano do rato.

Saiba que na China, a astrologia sempre teve uma grande importância, pois eles acreditavam que os céus possuíam o poder de influenciar suas vidas. No entanto, ao invés de usarem as constelações, eles representam seus signos com 12 animais.

Assim como a tradição ocidental que acredita no poder do planeta que rege cada ano, o ano novo chinês confia em um animal do zodíaco. Dessa maneira, podemos esperar bons ventos com o ano do rato 2020.

Marcando o início de um novo ciclo de rotação do horóscopo chinês, o ano do rato 2020 começa no dia 25 de janeiro trazendo boas oportunidades e inspiração para novos projetos. Pode respirar tranquila que 2020 será um ano marcado por novos começos, novas chances e novos amores. Sem falar no dinheiro e no sucesso que vêm junto com o rato chinês.

No entanto, o ano do rato 2020 é o de metal e isso significa que as mudanças podem ser apresentadas de maneira radical e intensa. Isso porque o rato de metal representa as emoções fortes e poderosas como a paixão e a inspiração, mas também a raiva e o ódio.

Por isso, recomenda-se que, no ano do rato, as decisões importantes da sua vida sejam tomadas com cautela para minimizar os riscos. Não estamos dizendo que você deve deixar para 2021 as decisões difíceis que você tem a tomar. Pelo contrário, esse ano novo chinês irá despertar seus instintos para fazer as boas escolhas. Entretanto, faça-as depois de refletir e ponderar todos os prós e contras.

O rato de metal precisa ser reconhecido e admirado, pois ele adora impressionar e ser o centro das atenções. Não é à toa que a sua casa é sempre muito bem decorada, às vezes, até de uma maneira que choque os visitantes.

Além do mais, o rato de metal é a personalidade mais ciumenta e dominante dos 12 animais do horóscopo chinês. Por isso, odeia ficar de fora dos acontecimentos mais marcantes. No entanto, não há algo que rato de metal mais preze do que sua liberdade. Portanto, nunca insista um rato de metal fazer algo que ele não está afim.

Momentos de paixão e conexão física e emocional é o que se espera para os pombinhos, no ano que vem. No entanto, fique atenta aos períodos de desentendimentos no segundo semestre. Isso acontecerá, principalmente, por causa de desconfianças e traições. Dessa maneira, aproveite a boa fase de comunicação para colocar todos os pingos nos Is.

No geral, o ano do rato 2020 de metal será de boa saúde para todos, exceto quando você estará exausta de tanto curtir as festas entre amigas. Mas não se preocupe que o segundo semestre promete muita energia e alto astral para uma boa saúde física e emocional.

Fonte: Astrocentro