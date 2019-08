20 dias sem pistas

Há 20 dias a família de Wagner Aparecido Lunardi Cauz, 39 anos, espera por respostas ou algum contato dele. Wagner desapareceu no último dia 3 quando foi atender alguém que o chamou pelo nome em frente à casa em que mora com a esposa e o filho. Ele saiu sem levar documentos nem o telefone celular.

A polícia ainda não tem pistas do paradeiro de Wagner, mas não está descartada relação com o roubo do caminhão dele e da carga que transportava ocorrido dias antes. Ele registrou o crime do veículo e da carga no dia 26 de julho na Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas em Curitiba. Ele contou ter sido assaltado em Balsa Nova. O caminhão, que não tinha seguro, ainda não foi encontrado.

A irmã de Wagner ainda tem esperanças de que ele seja encontrado vivo.

Informações sobre o caso ou sobre o paradeiro de Wagner podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.