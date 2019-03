Um empresário de 43 anos some de Cascavel. O último contato feito com a família fora dois dias antes em sua residência, no Centro. A família recebeu a informação de que os documentos do empresário foram encontrados em um banheiro de um shopping em Cidade do Leste no Paraguai. A polícia trabalhava com a hipótese de assalto seguido de roubo do carro.