Depois de encontro realizado em Cascavel, o reitor da UFPR (Universidade Federal do Paraná) garante que vai encaminhar propostas à Pró-Reitoria da instituição para extensão de cursos na cidade. Líderes cobravam a abertura de cursos superiores na cidade ou a consolidação da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) para evitar que os jovens saiam da região para estudar fora.