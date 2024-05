Vídeo: Vettel carrega bandeira do Brasil e guia McLaren de Senna em Imola

O público no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola começou este domingo do GP da Emilia-Romagna com cenas emocionantes: Sebastian Vettel, tetracampeão da F1, pilotou pelo circuito a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna e fez reverência ao último carro do tricampeão na equipe que o imortalizou na história do esporte. A homenagem marca os 30 anos da morte do brasileiro, vítima de um acidente fatal na mesma pista.

Vestindo um macacão, balaclava e capacete com as cores que representaram Senna na F1 em seus dez anos de carreira, Vettel ainda carregou as bandeiras do Brasil, em menção ao tricampeão, e a da Áustria, lembrando também de Roland Ratzenberger – piloto que faleceu em decorrência de outro acidente no GP de San Marino de 1994 em Imola, um dia antes de Senna, no sábado.

Na exibição, Vettel fez alguns zerinhos na pista e ainda prestou reverência ao carro de Senna, diante de alguns familiares do tricampeão, como as sobrinhas Lalalli e Bianca.

Fonte: GE