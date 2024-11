Victor Andrade chega em Curvelo de olho em títulos pela Nascar Brasil

Três decisões. Assim será o final de semana de disputas da Nascar Brasil no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). A etapa vai marcar a inauguração da primeira pista oval construída no país, ingrediente que promete mexer com as emoções dos pilotos. Destaque da temporada, o paulista Victor Andrade está na briga pelos três títulos em jogo, e só depende de seu rendimento para levar os troféus da categoria Challenge.

Andrade lidera a classificação Overall, com 41 pontos de vantagem sobre Jorge Martelli e 76 sobre Gui Backes. Já na disputa de Rookie of the Year, Andrade tem 237 pontos, contra 188 de Luis Trombini. O terceiro título em aberto é o da Special Edition. Neste certame, Andrade é vice-líder, com sete pontos atrás da dupla Julio Campos/Fê Tozzo.

“Será uma etapa muito intensa e uma grande novidade para todos os pilotos. Acredito que ninguém do grid tenha a experiência de acelerar no oval, o que deve tornar as disputas ainda mais intensas e o final de semana ser cheio de aprendizado. Além disso, são 75 pontos em disputa e tudo pode acontecer. O importante é conseguir classificar bem e terminar as corridas para somar o máximo de pontos e manter a vantagem que tenho”, adiantou Victor Andrade, que entra na pista pela primeira vez nos treinos extras de quinta-feira com o seu carro carregando as marcas da Racon Consórcios, ISA´S Transportes, Carraro Seguros e Ajudante PX.