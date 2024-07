Transporte e corridas compensam 7 toneladas de CO2 da ASG Motorsport na Copa Truck

Parceria com a startup catarinense SigaVerde by Raster já garantiu a compensação de 12 toneladas dos gases de efeito estufa emitidos nas duas últimas etapas.

A ASG Motorsport recebeu esta semana o certificado emitido pela United Nations Framework Convention on Climate Change que confirma a compra dos créditos de carbono referente a etapa da Copa Truck realizada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG). O inventário de emissões realizado pela startup SigaVerde by Raster apontou a quantidade de CO2 emitido pelos caminhões que fazem a logística da equipe oficial Mercedes-Benz e os caminhões de competição durante as corridas do fim de semana. Somente nesta etapa foram compensadas 7 toneladas de CO2. Somando-se aos valores na etapa de Londrina, já são 12 toneladas compensadas pela equipe.

“Somos a primeira equipe da Copa Truck a adotar os conceitos ESG e a primeira a fazer a própria compensação, além do trabalho que já é feito pela categoria em muitas outras frentes para tornar o evento cada vez mais sustentável. A ASG Motorsport está comprometida com a sustentabilidade em todas as suas dimensões” afirma Rodrigo Machado, gestor da equipe ASG Motorsport.

O trabalho e compensação seguirá sendo realizado nas próximas etapas e, inclusive, será ampliado para a compensação gerada pelos eventos corporativos que a equipe promove com integrantes do setor de transporte e logística, ativações com patrocinadores e parceiros nas cidades por onde a Copa Truck passada.

“Queremos ser efetivos na aplicação dos conceitos ESG e na conscientização de toda a comunidade do automobilismo para as necessidades de encontrar soluções de sustentabilidade, além de gestão com governança e o comprometimento com o social”, relata Rodrigo Machado.

O próximo evento da Copa Truck está previsto para acontecer no início do mês de agosto, entre os dias 2 e 4, no Autódromo de Interlagos.