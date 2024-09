TN: João Bortoluzzi tem escalada interrompida por problema nos freios

Um problema recorrente no sistema de freios de seu VW Polo impediu que o catarinense João Bortoluzzi chegasse ao pódio na sexta etapa da Turismo Nacional, disputada no último final de semana no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Sua melhor colocação foi um sexto lugar, depois de fazer nove ultrapassagens sob chuva.

“Mais uma vez mostramos que temos um bom carro e estamos competitivos, mas algumas questões mecânicas ainda nos atrapalham. Nessa etapa foram os freios, tanto traseiros quanto dianteiros. Na última prova tínhamos chance de pódio, mas fiquei sem nada de freios e por uma questão de segurança para todos que estavam na pista, decidi abandonar’, conta o piloto que tem em seu carro as marcas da voestalpine Meincol, Ordemilk, Sieger Chemical Company, Discovery Assessoria, Grupo Sperandio, Brasplast Embalagens e Disapar Suprimentos Industriais.

As principais provas de Bortoluzzi aconteceram no sábado, sob forte chuva o piloto de Chapecó mostrou habilidade e conquistou nove posições, terminando a corrida na sexta posição depois de largar de 15º.

“Estou contente pelo rendimento e pelas ultrapassagens enquanto tinha o carro na mão. Tivemos alternância grande nas condições de pista desde o início dos treinos. Depois corridas com chuva forte, com pista úmida e, no domingo, com pista um pouco mais seca. Passamos por mais um capítulo no processo de evolução da equipe e dos processos dentro do box visando a temporada do ano que vem”, completou Bortoluzzi.

A próxima etapa da categoria acontece nos dias 18 e 19 de outubro no Autódromo de Londrina (PR), com uma corrida Endurance.