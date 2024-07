Surto de intoxicação alimentar muda tabela da Libertadores Feminina

Nesta segunda-feira (22), a Conmebol Libertadores notificou as equipes participantes da competição que os jogos das próximas rodadas sofreram alterações. A fase final permanece com a mesma programação, semifinal no sábado (27) e final no domingo (28).

Equipes como Peñarol, Racing e Exa Ysaty notificaram que algumas atletas passaram mal durante a noite de domingo (21) e, entraram com o pedido para cancelarem a segunda rodada que seria nesta segunda-feira (22).

Com isso, a Libertadores cancelou a rodada que seria nesta segunda-feira e modificou os próximos jogos. Para o Stein Cascavel, a agenda de jogos ficou da seguinte forma:

Segunda-feira (22): Folga geral para as equipes

Terça-feira (23): Folga para a equipe do Stein Cascavel e Always Ready

Quarta-feira (24): Universitad Católica x Stein Cascavel

Quinta-feira (25): Peñarol x Stein Cascavel

Sexta-feira (26): Stein Cascavel x Exa Ysaty

Fonte: Assessoria