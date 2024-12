STOCK SERIES: Com saudades de acelerar, Mathias de Valle fecha ano em Interlagos

Já se passaram mais de três meses desde que a Stock Series entrou na pista pela última vez. Com isso, o que mais se houve dos pilotos é sobre a vontade de acelerar. E a hora de matar as saudades chegou. No próximo final de semana acontece a última etapa da temporada, com três corridas que irão definir o campeão geral, que terá um super-prêmio para subir para a Stock PRO, e o campeão rookie. As provas acontecem entre sábado e domingo no Autódromo de Interlagos.

Para o goiano Mathias de Valle, a etapa também vai servir de um teste quanto à sua recuperação. Após a corrida no Velopark, em setembro, ele sofreu uma lesão no ombro.

“Faz pouco mais de um mês que lesionei o ombro direito. Felizmente, não foi necessária cirurgia, mas o processo de recuperação e fortalecimento é mais lento. Estou me dedicando ao máximo nos treinos para buscar um bom resultado para fechar o ano da melhor forma”, avisa o piloto da equipe W2 PRO GP que conta com o patrocínio da CinexArch, The Box, Vobe e Bagua Records.