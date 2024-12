STOCK CAR: Muggiati quer por água no chopp do campeão

A Super Final da Stock Car, que acontece sábado e domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, faz com que todas as atenções se voltam aos oito pilotos finalistas, mas o paranaense Zezinho Muggiati está afim de entrar na festa do título, colocar água no chopp do campeão e fechar sua primeira temporada com o lugar mais alto do pódio. A expectativa se justifica com a evolução ao longo da temporada e com o recorde de ultrapassagens nas três últimas etapas.

“Na primeira vez que passamos por Interlagos esse ano eu ainda não estava tão adaptado ao carro, foi no início da temporada. Agora, a expectativa é alta, especialmente pela minha experiência com o carro e com o retrospecto que a equipe KTF tem nessa pista. Treinamos bastante, fizemos simulações de corridas e vamos fortes para a final. Quero fechar o ano bem, largando na frente e, se Deus quiser, conquistar um excelente resultado”, aponta o piloto que tem os patrocínios do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte. Outro apoio fundamental é da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes e Governo Federal.

Se já não bastasse todo o clima de decisão e tensão entre os finalistas, Zezinho aponta outros motivos que pode colocar ele entre os primeiros colocados nas corridas finais.