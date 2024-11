Seleção tenta fazer as pazes com torcida baiana

As últimas passagens da Seleção Brasileira foram marcadas por vaias dos torcedores, mesmo com alguns resultados favoráveis. Nesta terça-feira, as duas partes têm a chance de fazerem as pazes. A partir das 21h45, o Brasil enfrenta o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Para deixar o clima mais ameno, vários jogadores gravaram vídeos pedindo o apoio do torcedor.



O retrospecto geral da Amarelinha em Salvador é amplamente positivo. Em 21 jogos na cidade, a Seleção está invicta, com 15 vitórias e seis empates. Na última passagem, em 2018, empate sem gols com a Venezuela.