Seleção muda para subir na tabela

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai (10), nesta terça-feira, às 21h30, pela oitava tabela das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após a vitória apertada sobre o Equador, em Curitiba, o time subiu para a quarta colocação. Ontem (9), ainda na capital paranaense, o técnico Dorival Junior comandou o último treino com todos os convocados e montou o time diferente do utilizado na sexta-feira. A principal mudança é a entrada de Endrick no ataque.

Com isso, o jovem do Real Madrid entra no lugar de Luis Henrique e formará o trio ofensivo com Vinicius Junior, pela esquerda, e Rodrygo, pela direita, todos jogadores do time espanhol. Dorival Junior aposta na ofensividade, mas pede que o torcedor tenha um pouco mais de calma com o processo de reformulação da seleção.

“Geramos sempre uma expectativa grande em cima de garotos que ainda estão no processo de concluir uma formação e de recuperação física de um ano desgastante que tiveram. Por isso, precisamos ter muita calma. Essa é a mesma expectativa gerada em cima do Neymar, que a todo momento tinha que ser a solução para nossos problemas”, afirmou.

Por fim, nas demais posições o técnico manteve a mesma formação, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.