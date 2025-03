Seleção mira G4 em duelo que promete muitas dificuldades

Brasil - Tradicionalmente, Brasil e Colômbia fazem jogos bastante equilibrados. Nesta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir as 21h30, os selecionados se enfrentam pela 13ª rodada das Eliminatórias em mais um capítulo da rivalidade. Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, quem vencer fica dentro do G4 e dá um importante passo para a classificação.

A novidade no time amarelo é a entrada do atacante João Pedro, que defende o Brighton, da Inglaterra. Se a escalação for confirmada pelo técnico Dorival junior, o Brasil terá um atacante mais fixo, de referência. “Todos os jogadores querem estar na Seleção num momento como esse. Minha primeira convocação foi contra eles (Colômbia e Argentina). Desta vez é a minha terceira, então venho mais preparado. Tenho também muitos confrontos contra jogadores das seleções rivais. Acho que quinta-feira tem tudo para dar certo”, reforçou o atacante, em entrevista à CBF TV.

O técnico Dorival Junior avaliou a sequência de jogos que o Brasil terá nesta Data Fifa. “(Colômbia e Argentina) São equipes tradicionais, que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns do futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A seleção argentina é a última seleção campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero estarmos muito bem preparados para que façamos dois grandes jogos”, destacou.

COMO ESTÃO AS ELIMINATÓRIAS

Classificação P J V E D GP GC SG %

1º Argentina 25 12 8 1 3 21 7 14 69

2º Uruguai 20 12 5 5 2 17 9 8 55

3º Equador 19 12 6 4 2 11 4 7 61