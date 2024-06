Raphael Abbate volta à pista de estreia em busca do Top 5

A disputa da etapa da Copa Truck no Autódromo Potenza, na região de Lima Duarte, zona da mata mineira, marca o reencontro do piloto Raphael Abbate com a pista onde fez sua estreia na categoria dos caminhões mais velozes do planeta. Em 2021, o piloto fez sua primeira corrida em um caminhão e conseguiu concluir as duas provas com um quarto e um quinto lugar na categoria Super, assegurando um pódio.

“Foi uma coisa muito marcante pra mim. Eu fui substituir o Valmir Benavides e tive uma experiência marcante, tanto que estou na categoria até hoje”, conta o piloto que carrega as marcas da Wega Motors, Macromaq, Luks Color Tintas, PowerClean, Panther e BZ Automotive em seu Mercedes-Benz Actros.

Atual sétimo colocado na classificação após as três primeiras etapas, Abbate espera sair de Minas Gerais dentro do grupo dos cinco primeiros.

“Tenho uma boa expectativa e aposto muito no trabalho da equipe para levar o caminhão ao final das duas provas. Estamos vindo de uma quebra que nos afastou dos líderes, mas vamos buscar fazer uma ótima etapa e voltar para casa com os melhores resultados. A pista é bem travada, e isso me favorece por conta das características que trago do kart”, comentou o piloto.

Solidariedade

A etapa em Potenza leva o nome de GP Santa Cruz do Sul, em homenagem à cidade gaúcha que seria sede da etapa mas foi atingida pelas enchentes. Com isso, todos os pilotos estão engajados na campanha de arrecadação de donativos e recursos que serão destinados para a cidade. Tudo que for arrecadado em termos materiais será levado pelas equipes até lá, enquanto os valores financeiros serão enviados para a compra de produtos no comércio gaúcho, fomentando a economia da região.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Programação em Potenza

Sexta-feira, 14 de junho

11h25 – Copa Truck – Treino Livre Elite

12h10 – Copa Truck – Treino Livre Pro

14h15 – Copa Truck – Treino Livre Elite

15h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro

Sábado, 15 de junho

10h15 – Copa Truck – Treino Livre Pro

10h55 – Copa Truck – Treino Livre Super

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite

14h10 – Copa Truck – Classificação Pro

14h32 – Copa Truck – Top Qualifying Pro

Domingo, 16 de junho

08h15 – Copa Truck – Warm Up Pro

08h30 – Copa Truck – Warm Up Elite

12h30 – Copa Truck – Corrida 1

13h03 – Copa Truck – Corrida 2