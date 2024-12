"Piás do Ninho" treinam com o profissional antes de estreia na Copinha

Cascavel - O time sub-20 do FC Cascavel está em fase final de preparação para a sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Nesta semana, o elenco realizou o penúltimo treino do ano ao lado do time profissional, marcando um momento importante na preparação dos jovens atletas para a competição.

Integração com o time profissional: experiência única para os jovens

O treinamento aconteceu no Centro de Treinamento do FC Cascavel e contou com a presença de jogadores do elenco principal, além da supervisão da comissão técnica profissional. Durante as atividades, os jovens puderam vivenciar o ritmo de alto nível exigido no futebol profissional, o que deve ser um diferencial importante na Copinha.