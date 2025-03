Paranaense: Semifinais estão definidas

Cascavel - Três times do interior e um da capital irão disputar as semifinais do Campeonato Paranaense de Futebol. No último fim de semana, Maringá, Operário e Athletico confirmaram as vagas e se juntam ao Londrina.

O Maringá eliminou o Coritiba com um empate em 1 a 1. Já o Athletico passou pelo Azuriz, por 3 a 0. O Operário não teve vida fácil com o São Joseense e precisou das disputas em tiros livres para ficar com a vaga.