NASCAR BRASIL: Victor Andrade aposta no físico para manter a liderança em Cascavel

Sol forte, temperatura altas e uma prova com 100 Milhas de duração. Assim será a etapa 6 da Nascar Brasil que acontece neste final de semana no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel (PR). Atual líder da categoria Challenge, Victor Andrade é um dos poucos que optou por não formar duplas para a prova de duração bem maior que o comum. Com isso, ele aposta na preparação física para suportar o ritmo e deixar a “Capital do Oeste” como líder.

“Sem dúvida, será o ponto mais importante para a prova. Mesmo que tenhamos um período parado para o reabastecimento, vai ser preciso manter o foco no stint final. Nos outros carros haverá troca de pilotos, mas optei em ir sozinho, pensando em manter o ritmo e somar os pontos necessários para o campeonato”, avaliou o piloto que conta com o patrocínio da Racon Consórcios, ISA´S Transportes, Carraro Seguros e Ajudante PX.

Andrade entra na pista de Cascavel pela primeira vez com um carro da Nascar Brasil neste sábado, com o início dos treinos oficiais. Porém, ele já tem experiência com outros carros de turismo.

“São características diferentes de motorização e pneus. Estou falando com alguns pilotos mais experientes para pegar algumas dicas. Mas terei tempo no sábado para fazer a melhor adaptação e buscar uma boa posição de largada”, conta.

A programação da categoria terá treinos às 8h50 e 12h35, com o treino de classificação a partir das 16 horas. A corrida, no domingo, acontece às 11h.

Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Victor Andrade, 195 pontos

2º – Felipe Tozzo, 175 pontos

3º – Gui Backes, 169 pontos

4º – Jorge Martelli, 161 pontos

5º – Gabryel Romano, 127 pontos

6º – Nick Monteiro, 123 pontos

7º – Luis Trombini, 120 pontos

8º – Leo Yoshi, 103 pontos

9º – Giovani Girotto, 79 pontos

10º – Marcel Jorand, 74 pontos

11º – Julio Campos, 72 pontos

12º – Edson Reis, 54 pontos

13º – Alexandre Kauê, 51 pontos

14º – Brendon Zonta, 51 pontos

15º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

16º – Beto Monteiro, 37 pontos

17º – Zezinho Muggiati, 29 pontos

18º – MC Gui, 28 pontos

19º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

20º – Antonio de Carvalho, 25 pontos

21º – Rafael SEibel, 15 pontos

22º – Thiago Lopes, 8 pontos