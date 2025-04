Gaúchos tentam desbancar Fla e Palmeiras da liderança

Rio de Janeiro - A quarta-feira será intensa no Brasileirão (16). Serão oito partidas que prometem mexer com a classificação do campeonato e manter o sobe e desce dos times na tabela. Flamengo e Palmeiras lideram a competição com 7 pontos, e terão pela frente equipes gaúchas que estão de olho nas primeiras posições.

O Flamengo recebe o Juventude, que está na terceira colocação e pode até assumir a liderança em caso de vitória. O jogo no Maracanã começa às 21h30, e o rubro-negro deverá contar com Michael, que deixou o jogo passado com uma pequena entorse no tornozelo. Já no setor defensivo, Léo Pereira e Ortiz podem ser poupados, já que são os únicos jogadores que ainda não entraram no rodízio promovido por Filipe Luis.