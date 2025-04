Futebol Clube Cascavel anuncia saída de Matheus Milet do comando executivo do futebol

Cascavel - O Futebol Clube Cascavel comunicou oficialmente, nesta segunda-feira (28), o desligamento do Executivo de Futebol Matheus Milet. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes e acontece após a segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

Pré-temporada

Matheus Milet chegou ao clube ainda na pré-temporada deste ano, participando ativamente da montagem do elenco para as competições de 2025. Sob sua gestão no Departamento de Futebol, o time disputou 15 partidas oficiais, somando compromissos pelo Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série D, com um retrospecto de 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.