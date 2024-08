Flu desfalcado contra o Juventude

Rio de Janeiro – As partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil serão finalizadas nesta quinta-feira (1º) com a partida entre Juventude e Fluminense, em Caxias do Sul. As partidas de volta acontecem na próxima semana. Depois de conquistar bons resultados e se aproximar da saída da ZR do Brasileirão, o Fluminense tem a Copa do Brasil como grande trunfo para buscar bons recursos para os cofres. Afinal, a equipe anunciou mais uma contratação – o uruguaio Bernal – e a folha salarial segue crescendo.

Para a partida no Alfredo Jaconi, o técnico Mano Menezes decidiu poupar o volante André. Outro desfalque é por lesão. O atacante Marquinhos sofreu um edema muscular e volta para o DM junto com Lelê (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito), Cano (dores no pé direito), e Isaac, que está em transição. Felipe Melo, o lateral Marcelo e o meia-atacante David Terans voltaram a treinar com o elenco e podem ser titulares esta noite.

Juventude

O time gaúcho também esta cheio de desfalques. São oito ao todo, o que faz com que o técnico Jair Venture precise quebrar a cabeça para montar a escalação.

Com tantas baixas, o sistema defensivo do Juventude deve ter Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas, este último improvisado na lateral esquerda. No meio-campo, caso Caíque fique mesmo de fora, Thiaguinho e Luís Oyama são as alternativas. Por fim, no ataque, a formação deve ser mantida com Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.