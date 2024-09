Fla inicia fase com novidade na escalação

Rio de Janeiro – O Flamengo recebe o Peñarol nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Maracanã, às 19 horas, e tem como principal novidade a estreia da mais cara contratação adquirida pelo rubro-negro. Charly Alcaraz, que custou cerca de R$110 mi, foi inscrito na competição e tem a titularidade confirmada pelo técnico Tite. O jogador já atuou no Brasileirão, mas acabou expulso no jogo contra o Corinthians.

O argentino tem versatilidade e pode atuar no meio-campo e no ataque. “Joguei a Libertadores com o Racing, mas jogar com o Flamengo é um desafio muito lindo. Estou com muita vontade de enfrentar a Libertadores, que será muito difícil, mas estou muito confiante com o grupo”, disse o jogador.

Outra notícia positiva é o retorno de De La Cruz aos treinos, o que pode ajudar a suprir a ausência de Luis Araújo, que sofreu uma fratura da cartilagem do joelho direito. O técnico rubro-negro conversou bastante com o elenco e pediu cuidado e foco aos jogadores. Afinal, nos últimos quatro jogos contra os uruguaios foram três derrotas e um empate.