Stein Cascavel Futsal estreia com vitória no Paranaense 2025

Cascavel - O reencontro do Stein Cascavel Futsal com a torcida neste domingo (6) foi vitorioso! Na primeira partida oficial do ano no Ginásio da Neva, o elenco comandado pelo técnico Márcio Coelho venceu o Colombo/CEP pelo placar de 3×1.

Mas quem abriu o marcador foi a equipe visitante – que fez sua estreia na Série Ouro da competição -, com chute certeiro da goleira Nay, camisa 27.

Ainda na etapa inicial, Amandinha, camisa 75, deixou tudo igual para o Stein.

Já no início do segundo tempo, o elenco cascavelense precisou de poucos minutos para resolver a partida. Primeiro com gol de Jaque Nunes, camisa 20, depois de jogada ensaiada na bola parada, e depois com um belo chute de Luana, camisa 4.