Stein tem domingo de estreia no estadual

O Campeonato Paranaense de Futsal Feminino já começou no último dia 30 de março, mas o Stein Cascavel só fará sua estreia neste domingo. O time supercampeão estreia contra o Colombo, a partir das 18 horas, no Ginásio da Neva, em busca de mais uma conquista e de uma vaga na Taça Brasil.

Tetracampeão da competição, o Stein Cascavel Futsal inicia a temporada em casa, e segue em busca de mais uma taça. A partida também representa o reencontro com os torcedores do time, que sempre desempenham papel fundamental, jogando junto com a equipe.

O técnico do Stein Cascavel Futsal, Márcio Coelho, que acaba de retornar da vitória histórica com a Seleção Brasileira na Copa América, comenta que está seguro com o jogo e a escalação do time. “A preparação tem sido muito boa. É normal que a ansiedade pese um pouco, mas estou confiante em tudo o que foi construído durante a pré-temporada”.

O treinador também ressalta o compromisso da equipe em apresentar um bom desempenho no primeiro jogo oficial da temporada. “Acredito que temos tudo para fazer uma grande estreia perante nosso torcedor no domingo e seguir evoluindo”, completa.