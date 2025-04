Mapa inédito indica áreas com potencial para titânio no Paraná

O Mapa do Potencial de Titânio Hospedado em Regolitos no Grupo Serra Geral no Estado do Paraná, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), alinha-se a pesquisas internacionais conduzidas em países como Austrália e China, onde depósitos similares já são explorados. O regolito é o material intemperizado que recobre as rochas e pode acumular elementos de interesse econômico, como o titânio, possibilitando uma extração potencialmente mais acessível do que em depósitos convencionais.

A pesquisa foi motivada pela descoberta do depósito de titânio de Minga Porã, no Paraguai, onde foi reportada uma importante mineralização no regolito desenvolvido sobre os basaltos do Grupo Alto Paraná (equivalente ao Grupo Serra Geral no Brasil).

Esse estudo é pioneiro na identificação sistemática de áreas com potencial para titânio em regolito no Grupo Serra Geral, combinando dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e de sensoriamento remoto. Além de facilitar a descoberta de novos depósitos, a pesquisa minimiza riscos e custos na exploração mineral, tornando o setor mais atrativo para investimentos e para o desenvolvimento sustentável.

O objetivo do estudo é fornecer uma base científica para a prospecção de titânio no Paraná, apoiando levantamentos geológicos e minerários. Os resultados destacam áreas promissoras – algumas com potencial econômico – e confirmam que processos de intemperismo e enriquecimento secundário podem formar depósitos viáveis.