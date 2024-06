FC Cascavel marca no fim e vence o Concórdia no Olímpico

O FC Cascavel derrotou o Concórdia-SC na tarde de hoje pela 10° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Estádio Olímpico Regional, terminou com o placar de 1 a 0 para a Serpente Aurinegra.

O gol do Cascavel foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, em uma bela troca de passes que terminou com a finalização de Samuel.

Com o resultado a Serpente chegou aos 10 pontos. A equipe ainda está fora da zona de classificação, mas tem quatro jogos pela frente para buscar o vaga na segunda fase.

