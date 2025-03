FC Cascavel inicia preparação para a Série D

Cascavel - Nesta quinta-feira (13), a Serpente retomou as atividades no CT do Cascavel, com foco na preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem (12), o grupo passou por testes físicos realizados pelo setor de fisiologia do Clube.

Durante as primeiras duas semanas de trabalho, os treinos físicos no campo serão integrados à metodologia de jogo do treinador. O objetivo é buscar uma adaptação eficiente e alinhada com os objetivos da equipe.

Avaliação e Adaptação

“Nosso principal objetivo neste início é quantificar, qualificar e individualizar a carga de trabalho. Realizamos avaliações clínicas e testes de força individuais. Reavaliamos os atletas que já estavam no elenco após a pausa, ajustando os treinos conforme as necessidades das novas peças que chegam. Nessas primeiras duas semanas, os treinos físicos em campo serão integrados à metodologia de jogo do treinador”, destacou o Preparador Físico do Cascavel, Zeca.