FC Cascavel estreia fora no Paranaense 2025

No início da noite desta sexta-feira, a Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Paranaense de 2025. O FC Cascavel fará a primeira partida no Estádio Albino Turbay, contra o Cianorte.

A competição terá início no dia 11 de janeiro, com a partida entre Athletico e Paraná Clube, na Ligga Arena. O jogo reúne os campeões da Primeira e Segunda Divisão dos estaduais de 2024.

A primeira rodada terá, ainda, Rio Branco x Azuriz, Coritiba x Londrina, Maringá x São Joseense e Operário x Andraus. Todas as partidas acontecerão no final de semana do dia 11 de janeiro.