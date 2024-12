FC Cascavel estreia elenco em torneio

Cascavel – Chegou a hora do novo elenco do FC Cascavel dar o pontapé inicial visando a disputa do Campeonato Paranaense. Neste domingo (15), às 16h, o time fará sua estreia no Torneio Paraná de Verão diante o Cianorte, no Estádio Albino Turbay. É o primeiro amistoso do time que teve boa parte da formação renovada, além da chegada de um novo treinador. O torneio foi aberto, oficialmente, na noite de ontem com a partida entre Londrina e Maringá.

O técnico Silvio Canuto optou por não abrir a maior parte dos treinamentos para a imprensa, o que impossibilita o repasse de informações mais concretas sobre sistema de jogo e possibilidade de uma formação titular. De qualquer forma, o técnico deve rodar boa parte dos jogadores de linha durante a partida contra o adversário que também irá enfrentar na estreia do Estadual, no dia 12 de janeiro.

“É muito importante disputar esse torneio, que nós usamos como pré-temporada, especialmente após receber vários novos atletas. Vamos utilizar os jogos para entrosar ao máximo os atletas e chegar bem para a estreia no campeonato”, afirmou o treinador, que na próxima semana completa um mês de trabalho com os atletas. Foram contratados os goleiros Jean Carlos e Thiago Gonçalves, o zagueiro Alcantara, o lateral direito Lucas Serafini, o lateral esquerdo Paulo Victor, os volantes Pedro Peçanha e Alex Paulino e os atacantes Schutz, Josiel, Diego Cardoso e Lucas Ventura. Ficaram da temporada anterior o lateral direito Libano, do zagueiro Geovane, dos meias Robinho, Samuel e João Pedro e dos atacantes Rodrigo Alves e Danilo Peu.