Em vantagem, Corinthians tenta quebrar hegemonia do palmeirenses no Paulistão

São Paulo - Corinthians e Palmeiras decidem na noite desta quinta-feira (27) o título da edição 2025 do Campeonato Paulista de Futebol. A partida acontece na NeoQuímica Arena, a partir das 21h35. No jogo de ida, o Timão venceu por 1 a 0 e ficou com a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta. Porém, os últimos três títulos do Palmeiras foram conquistados com viradas.

Em 2022, contra o São Paulo, depois de perder por 3 a 1 no Morumbis, a equipe de Abel Ferreira conseguiu aplicar uma goleada de 4 a 0 e sair com a taça. No ano seguinte, o Água Santa venceu na ida por 2 a 1, mas a goleada do ano anterior se repetiu no Allianz Parque e, mais uma vez, o troféu foi para a casa palmeirense. Em 2024, o Santos até conseguiu sair na frente com a vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas, de uma forma mais modesta, o Palmeiras buscou a virada e venceu por 2 a 0 em sua casa para ficar com o título.