COPA TRUCK: Mais ajustado, Perdoncini quer bons resultados em Cascavel

O início das atividades de pista da Copa Truck, em Cascavel, nesta sexta-feira (30), mostrou que o paranaense Pedro Perdoncini não está para brincadeira. Ele conquistou o segundo melhor tempo na primeira sessão, apenas um décimo atrás do primeiro colocado. O resultado deixou o piloto de Campo Mourão empolgado para o treino de classificação previsto para este sábado e para as corridas da sexta etapa, no domingo.

“Desde o início da temporada é a etapa que estou mais ajustado ao caminhão. Desde a primeira sessão tudo está perfeito, tanto que não fizemos nenhum ajuste. Estou muito confiante de que estaremos na briga pela pole-position”, afirmou o piloto que tem em seu caminhão as marcas da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Atual terceiro colocado no campeonato, Pedro Perdoncini pode sair de Cascavel como líder da categoria Elite, dependendo dos resultados que obtiver nas duas corridas.

“Até agora, estivemos no pódio em todas as etapas. Espero que continue assim”, finalizou.

Neste spabado, a categoria faz mais um treino livre e parte para a definição do grid com a sessão de treino classificatório a partir das 13h30, com transmissão pelo youtube/copaTruck. No domingo, acontecem as duas corridas da etapa, a partir das 14h, com transmissão Band, Sportv e youtube.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Classificação Copa Truck Elite

1º – Bia Figueiredo, 155 pontos

2º – Rodrigo Taborda, 145 pontos

3º – Pedro Perdoncini, 144 pontos

4º – Djalma Pivetta, 127 pontos

5º – Daniel Kelemen, 103 pontos

6º – Lucas Bornemann, 93 pontos

7º – Marcio Giordano, 92 pontos

8º – Ricardo Alvarez, 92 pontos

9º – PP Fernandes, 88 pontos

10º – Jô Dias, 83 pontos

11º – Leo Rufino, 79 pontos

12º – Kleber Eletric, 73 pontos

13º – Juca Bala, 68 pontos

14º – Maicon Roncen, 60 pontos

15º – Hiro Yano, 40 pontos

16º – Glauco Barros, 42 pontos

17º – Hugo Cibien, 19 pontos