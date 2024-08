COPA TRUCK: Luiz Lopes desfalca  ASG Motorsport em Cascavel

A ASG Motorsport não estará com seu time de pilotos completo durante a etapa que será disputada no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel no próximo final de semana. O piloto Luiz Lopes não obteve liberação médica para voltar a pilotar depois do acidente sofrido na penúltima volta da etapa em São Paulo, quando ficou atravessado no fim da reta e foi atingido pelos caminhões de Léo Rufino e Marcio Giordano.

O choque resultou em uma fratura no manúbrio do esterno, além de lesão da vértebra T1.

“Infelizmente, não irei participar desta etapa. Ainda estou com algumas dores na costela e as fraturas que aconteceram ainda não estão recuperadas”, ponta o piloto.

Além do aspecto físico do piloto, o caminhão também ficou muito danificado, sem condições de recuperação no curto espaço de 20 dias entre as etapas.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.