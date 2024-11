COPA TRUCK: ASG Motorsport estreia em Curvelo com gana por vitórias

Quando a Copa Truck correu pela última vez em Curvelo (MG), a equipe ASG Motorsport ainda não tinha nascido. Por isso, a expectativa dos pilotos da categoria PRO é fazer uma boa estreia e quebrar o jejum de vitórias do time que já dura desde a segunda etapa do ano em Goiânia, quando Roberval Andrade venceu a corrida 1.

O melhor colocado da equipe no campeonato é o paulista Raphael Abbate, que ocupa a quinta colocação. Ele terá sua primeira experiência com um caminhão em Curvelo, mas tem boas recordações do traçado localizado no interior mineiro.

“Vamos estrear de caminhão, mas andei lá de carro, pela Copa HB20, e foi uma etapa sensacional com pole-position e vitória nas duas corridas. Chego com a expectativa alta, especialmente pela evolução do caminhão que tivemos nas últimas provas. O objetivo é sair de lá com pódio, preferencialmente, com vitória”, acredita o piloto que tem em seu caminhão as marcas da Wega Motors, Macromaq, Luks Color Tintas, PowerClean e BZ Automotive.

Outro piloto que está empolgado é Luiz Lopes, que retornou a competir após o acidente em Interlagos e mostrou que está competitivo.

“Quero muito voltar a acelerar lá. Apesar de termos andado lá apenas duas vezes, gosto muito da pista, acho ela muito boa, com trechos mais travados. E estamos vindo de Tarumã onde o caminhão novo mostrou que é muito veloz. Vamos pra cima, porque a vontade de guiar está absurdo. Será um final de semana bastante produtivo”, aponta o piloto apoiado pela Torra, Frum e Jomarca.