Copa do Mundo de Futsal: Brasil terá pela frente a Costa Rica nas oitavas de final

A Seleção Brasileira de Futsal treinou em dois períodos ontem (22), para dar continuidade na Copa do Mundo, no Uzbequistão. O Brasil vai enfrentar a Costa Rica pelas oitavas de final. Os costarriquenhos se classificaram como terceiro do grupo A. O jogo será na terça-feira (24), às 9h30 (horário de Brasília).

Pela manhã os atletas fizeram uma atividade na academia. O treino físico teve uma grande diferença dos que foram realizados em outros dias. “Como o intervalo antes era muito curto, nós não conseguimos fazer um trabalho com tanta qualidade. Agora, com um intervalo maior desde o último jogo da primeira fase para as oitavas de final, a gente conseguiu dar um dia de descanso merecido, que foi ontem, e realizar um treino de força completo”, explica o fisiologista Mauro Sandri.

No período da tarde, o treino foi sob o comando do técnico Marquinhos Xavier. Ele aproveitou que teve um dia a mais de preparação para treinar situações de jogo que são importantes para manter a intensidade da equipe, tanto ofensiva quanto defensivamente. “Estimulamos os retornos defensivos e as ações de transições de ataque por meio de atividades com alta intensidade”, afirma Xavier.

Fonte: CBF