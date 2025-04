Copa do Brasil: confira os confrontos da terceira fase

BRASILEIRÃO

Após polêmicas, CBF afasta equipes de arbitragem de Sport x Palmeiras e Inter x Cruzeiro

Rio de Janeiro - A Comissão de Arbitragem da CBF anunciou nesta segunda-feira (7) o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR de duas partidas válidas pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro: Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre; e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em […]