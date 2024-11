Com elenco renovado, Serpente quer acertar o bote em 2025

Apesar de restar pouco mais de um mês para o ano acabar, a temporada 2025 do Futebol Clube Cascavel já começou. Nesta semana, a direção do clube apresentou de forma oficial o elenco que vai defender a Serpente Aurinegra nas disputas do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil, da Série D do Campeonato Brasileiro e da Taça Paraná.

No estadual, o Cascavel bateu na trave duas vezes ao chegar à final em 2021, e dois anos depois, em 2023. A Serpente perdeu para o Londrina e para o Athletico, respectivamente. As boas campanhas no Paranaense garantiram a equipe na Copa do Brasil e também na Série D dos anos seguintes.

No ano passado o bote da Serpente não estava tão certeiro. A consequência foram as eliminações precoces na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Petrolina, nas quartas de final do Paranaense para o Maringá, e a queda na primeira fase da Série D.

Para colocar a Serpente novamente entre as principais potências do interior paranaense, a diretoria reformulou grande parte do time, e apresentou novidades fora das quatro linhas. Em dezembro, a equipe já terá um desafio. Será uma oportunidade para as “novas caras” mostrarem serviço e junto aos atletas remanescentes reconquistarem a confiança do torcedor.

Cobra também gosta de sol

Antes das três competições oficiais, o Cascavel vai participar do Torneio Paraná de Verão, competição amistosa que serve de preparação para a temporada. Além da Serpente, vão participar do torneio o Cianorte, o Maringá e o Londrina. Os jogos acontecerão a partir do dia 14 de dezembro, com a rodada final, no dia 5 de janeiro.

O Cascavel estreia fora de casa, no dia 15 de dezembro, às 16 horas. A equipe vai jogar contra o Cianorte, no Estádio Albino Turbay. Na segunda rodada, no dia 21, a Serpente enfrentará o Maringá. Este jogo será disputado às 16 horas no Estádio Paulo Roberto de Souza, em Corbélia. Fechando o torneio, no dia 05 de janeiro, às 16 horas, novamente em Corbélia, o Cascavel joga contra o Londrina.

Por que a Serpente vai jogar em Corbélia? Conforme apurado pela reportagem, o Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, está passando por manutenção e o objetivo do clube é que ele esteja em boas condições para a estreia no Paranaense, no dia 11 de janeiro.

Apesar de ser na cidade vizinha, o presidente do Cascavel, Valdinei Silva, acredita que a Serpente deverá contar com bom público. “Será uma grande festa, a entrada é um quilo de alimento que será revertido para a Secretaria de Assistência Social do município”, disse.

O time que somar mais pontos nestes três jogos será o campeão do Torneio Paraná de Verão.

Serpente da espécie “Canutos vitoriosus”

No dia 23 de outubro, o Cascavel apresentou Silvinho Canuto, de 47 anos, como novo treinador da equipe. Ele entra no lugar de Gilson Kleina, que deixou o time com apenas duas vitórias em dez jogos na Série D, e seguiu para o Santo André, de São Paulo.

Paranaense de São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, Silvinho estava neste ano no Monte Azul-SP, onde teve aproveitamento de quase 80% na Copa Paulista. Em 11 jogos ele somou oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Canuto tem passagens pelo Verê, Londrina e Maringá FC como auxiliar técnico. O treinador tem no currículo os títulos de Campeão Paranaense (2021) e Copa Paulista (2024).

Neste ano Silvinho já trabalhou no Cascavel como Coordenador da Base e conhece bem toda a estrutura do time aurinegro, o que deve facilitar ainda mais a sua chegada.

Fora das quatro linhas, além do treinador, também foi apresentado Matheus Milet como novo executivo de futebol da Serpente. Natural de Aracaju-SE, Milet morou em Cascavel entre 2011 a 2014 onde se formou em Direito. Depois de 10 anos está de volta à Capital do Oeste e é peça fundamental na montagem do novo elenco. O novo executivo também tem o Curso de Direito Desportivo e Gestão Executiva no Futebol.

Quem ficou no ninho?

Entre os jogadores mais experientes da equipe está o lateral direito, Wagner Libano, de 35 anos. Ele vai para sua 8ª temporada vestindo a camisa do Cascavel. Em 2024, além da Serpente, ele ajudou o Toledo a subir da terceira para a segunda divisão do estadual. O atleta é formado na Base do Internacional de Porto Alegre. Segundo a diretoria, Libano exibe uma qualidade diferenciada no futebol, com comprometimento, constância e dedicação, fatores esses levados em consideração pela Diretoria Técnica para permanência do atleta.

Quem também colaborou no acenso do Toledo no segundo semestre foi o meia Robinho, de 30 anos. O jogador é o maior goleador da história do Cascavel com 31 gols, e considerado um dos ídolos da torcida aurinegra.

Outro jogador que permanece no Cascavel com contrato até 2026 é o meia João Pedro, de 26 anos. O dono da camisa 10 esteve no clube em 2021 na conquista do vice-campeonato. Depois, o meia jogou na Ponte Preta em 2022, passou pelo Ypiranga de Erechim em 2022 e 2023, e voltou ao Cascavel no início de 2024.