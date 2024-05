Cascavel x Magnus: confronto brasileiro vale vaga na semifinal da Libertadores

O Cascavel Futsal enfrenta o Magnus nesta quinta (23), às 14h30, pelas quartas de final da Libertadores. O jogo será na Arena Tortuguitas e terá transmissão ao vivo do Bandsports e Canal GOAT (YouTube).

A Serpente Tricolor fez boa campanha na fase de grupos. Com 7 pontos, não acabou como líder pelo critério de gols marcados. Já o Magnus dominou o grupo C, com 100% de aproveitamento.

O histórico de confrontos entre as duas equipes é equilibrado. Em 11 confrontos, são 5 vitórias do Cascavel, 4 do Magnus e 2 empates.

Para a partida de hoje, o técnico Deividy Hadson tem um retorno importante. O pivô Vitinho cumpriu suspensão contra o Centauros e fica à disposição para o jogo de logo mais.

Vale lembrar que em caso de empate no tempo normal, o duelo será decidido na prorrogação. Se o empate persistir, haverá disputa de pênaltis.

