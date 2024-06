Cascavel receberá 1,5 mil atletas para competições de Karatê

O município de Cascavel se tornará o epicentro do karatê nacional e internacional entre os dias 9 e 13 de julho, com a realização do IX Campeonato Brasileiro de Karatê-do Tradicional e do Open Internacional, competições que serão realizadas no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, dentro do Complexo Esportivo Ciro Nardi. Juntos, os dois eventos devem reunir mais de 1.500 atletas.

O sensei Volmir Maziero, um dos responsáveis pela organização, ressaltou a importância do apoio recebido do Município de Cascavel para a realização do evento. Segundo ele, participarão atletas de 15 estados e oito países – Brasil, Polônia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia e México.

“Será um dos maiores eventos. Nunca foram promovidos cinco dias de competição. Então, devem participar entre os dois eventos mais ou menos 1.500 atletas e atrair de três a quatro mil pessoas de fora, que durante uma semana conhecerão Cascavel”, afirma Maziero.

Esta é a primeira vez que a competição nacional acontece fora de uma capital. A competição nacional servirá de seletiva para o Mundial de Karatê, que acontece em novembro, no Peru.

Fonte: Secom