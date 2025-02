Cascavel Futsal marca primeiro teste

Cascavel - A direção do Cascavel Futsal confirmou a realização do primeiro amistoso do novo elenco visando a preparação para a temporada 2025, que terá como foco a Liga Nacional e a Série Ouro. Dentro de duas semanas, no dia 27 de fevereiro, o time enfrentará o Umuarama, que também passou por reformulação. A partida marcará a reinauguração do Ginásio Francisco Pian, no Bairro São Cristóvão.

Preparação física



Desde a apresentação, o elenco tem trabalho com mais ênfase na preparação física. Em alguns casos, até mesmo, utilizando o Centro de Excelência do Atletismo para acelerar as avaliações. Porém, os jogadores já estavam sendo orientados no período de férias para que chegassem em melhores condições.



Segundo o preparador físico Serginho, o trabalho remoto foi crucial para que os atletas chegassem bem preparados.



“Todos os jogadores chegaram muito bem fisicamente e isso contribui para que o nosso trabalho evolua de maneira mais rápida e eficaz”, destacou.