Cascavel Futsal goleia o Cerro Porteño

Após o empate na estreia, o Cascavel Futsal venceu a primeira na Libertadores 2024. A vitória contra o Cerro Porteño foi pelo placar de 5 a 2. Com o resultado o tricolor chegou a 4 pontos na competição.

No primeiro tempo o domínio das ações foi do Cascavel, que pressionou a equipe paraguaia até chegar ao gol em jogada de Vitinho, que recebeu de Carlão e limpou a marcação para inaugurar o marcador. A equipe brasileira criou mais algumas chances para ampliar com Carlão e Vandinho, mas o primeiro tempo terminou com vantagem mínima.

A segunda etapa foi recheada de gols. O primeiro foi do Cerro, que se aproveitou da vantagem numérica, após a expulsão de Vitinho, para empatar com Pascotinni. A igualdade no marcador não durou muito tempo. Gustavinho puxou contra-ataque, acionou Vandinho, que serviu Ernandes na pequena área para fazer o 2 a 1. Logo depois foi a vez de Vandinho deixar o dele. Após falha do goleiro Gonzalez, o camisa 23 ficou com o gol livre para fazer o terceiro. O quarto gol tricolor veio em jogada de bola parada, com Jonatha desviando para as redes. Ainda deu tempo para o quinto gol, após Maicon achar belo passe para Carlão completar a goleada. Pascotinni ainda diminuiu o prejuízo para o Cerro. Final de partida: 5 a 2.

O Cascavel entra em quadra pela última rodada da fase de grupos amanhã, às 16h, contra o Centauros, da Venezuela.