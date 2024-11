Cascavel decide Paranaense de handebol

FUTSAL

Stein abre semifinais por “fim de ano dourado”

Em busca de fechar o ano com mais um conquista, o Stein Cascavel encara o Cianorte, nesta quinta-feira (7), pela partida de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo acontece no norte do estado, no Ginásio Tancredo Nevos, às 19h30. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (12), no ginásio da […]